От "Евровидения" до финала Лиги чемпионов УЕФА: Кличко вспомнил самые выдающиеся события, организованные Киевом за 10 лет. Видео

Виталий Кличко опубликовал видео с крупными международными событиями, организованными Киевом за время его каденций как мэра столицы. В частности, город принял песенный конкурс Евровидение и финал Лиги чемпионов УЕФА.

Воспоминаниями об этих исторических мероприятиях Киевский городской голова поделился в своем Telegram-канале. Столица Украины продолжает активно развиваться.

"Сегодня напомню, какие крупные международные события организовывал Киев во время моих каденций мэра столицы. В 2017 году наш город второй раз принимал "Евровидение". Тогда в Киев приехали около 20 тысяч иностранных гостей. Более 40 тысяч украинских туристов прибыло в столицу на конкурс. На все шоу было продано около 60 тысяч билетов. В Киеве была самая длинная красная дорожка – 265 метров. И больше всего Еврогородок", – рассказал Кличко.

Кроме того, напомнил мэр, столица Украины в 2018 году принимала финал Лиги чемпионов УЕФА. Прямую трансляцию с НСК "Олимпийский" смотрели более миллиарда человек. В Киев приехали около 30 тысяч организованных групп фанов, и еще около 100 тысяч туристов.

"В 2018 году на несколько дней наш город стал мировой столицей бокса. Легендарные звезды – Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Оскар Де Ла Хойя, Эрик Моралес и многие другие собрались на конгресс WBC, а также познакомиться с нашим городом. Я делаю все возможное, чтобы представить миру Киев. Одним из самых больших достижений конгресса для Украины стало то, что официальное лого и новый пояс WBC теперь с украинским, самым большим, флагом на переднем плане", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко рассказал о своей работе в должности мэра Киева. В частности, за этот период было обновлено более 1220 км дорог, обновлялся парк общественного транспорта, а также капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!