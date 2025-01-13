'Остановись!': в центре Киева почтили память погибших защитников Украины. Фото и видео

В центре Киева в понедельник, 13 января, почтили память погибших защитников Украины. В ней, в частности, приняли участие родственники павших бойцов, вышедших на улицу Крещатик, держа в руках фотографии воинов, отдавших свои жизни за нашу страну.

Видео дня

Об этом сообщило издание "Суспільне". Вечная память и слава Героям!

Так, утром в центре Киева в 9:00 состоялась акция, во время которой почтили память погибших военных. Родственники павших бойцов и находящихся в плену вышли на Крещатик с флагами подразделений, портретами защитников Украины и красным баннером с надписью "Остановись, почти память героев".

Добавим, что к акции присоединились прохожие, которые остановились и склонили головы во время минуты молчания.

Напомним, в боях за Украину на Курском направлении погиб 26-летний воин из Львовщины Дмитрий Дячок. Смертельные ранения он получил 1 января возле населенного пункта Заолешенко в Суджанском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 10 января, прощаются с офицером-морпихом Андреем Кузьменко. Провести защитника Украины в последний путь пришли родные, друзья и собратья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!