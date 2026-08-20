Остался верен присяге: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Анатолия Аксенова. Фото

От полученных ранений скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Анатолий Аксенов. Жизнь отважного украинца оборвалась 16 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальную новость – скончался наш земляк, младший сержант Анатолий Аксенов (1983 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был боевым медиком стрелкового взвода одной из воинских частей. К сожалению, он скончался 16 августа 2026 года в результате огнестрельных ранений вблизи села Николаевка Новгород-Северского района Черниговской области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Плоцкий. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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