Остался верен присяге: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Дмитрий Шкильный. Фото

В Сумской области в результате атаки вражеского дрона погиб военнослужащий из поселка Борова Киевской области Дмитрий Шкильный. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 июня 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Фастовская община в трауре. С глубокой скорбью сообщаем о гибели защитника Украины Дмитрия Павловича Шкильного", – говорится в сообщении.

Герой родился 2 сентября 1995 года в поселке Боровая. Учился в местной школе, которую окончил в 2011 году. После школы получил образование в Киевском техникуме машиностроения. Работал в сети гипермаркетов "Эпицентр". Дмитрий был искренним, добрым и жизнерадостным человеком, занимался спортом, всегда находил повод для улыбки. Мечтал стать блогером и развивать собственный канал в социальных сетях.

Воин встал на защиту нашего государства 17 мая 2024 года. Служил командиром экипажа беспилотных летательных комплексов, занимал должность командира. Выполнял боевые задачи на Курском и Сумском направлениях. К сожалению, 24 июня 2026 года Дмитрий погиб в районе населённого пункта Бытица Сумского района Сумской области в результате атаки вражеского FPV-дрона.

"В скорби остались отец Павел Анатольевич, невеста Юлия, сестры Руслана и Валерия, племянницы Вероника и Валерия, родные, друзья. Разделяем с семьёй боль утраты. Не простим врагу ни одной погибшей души", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепр во время лечения после ранения скончался военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Мудрик. Сердце мужественного украинского воина остановилось 27 июня 2026 года.

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