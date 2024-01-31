Оснащенные современными системами пенотушения: Кличко показал пожарные машины, которые Киеву передали немецкие партнеры. Фото
Киев получил от международных партнеров пять новых пожарных автомобилей. Все машины повышенной проходимости оснащены современными системами пенотушения.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Уже 1 февраля спецтранспорт заступит в дежурство в подразделениях ГСЧС города.
"Сегодня Киев получил очередную партию помощи – еще пять новых пожарных автомобилей. В частности, 2 автомобиля Renault Kerax с колесной формулой 6х4, 1 автомобиль Renault MDB3 и 2 Iveco Daily с колесной формулой 4х4. Все машины повышенной проходимости с современными пеногасительными системами. Уже завтра полученные автомобили заступают на боевое дежурство в пожарных частях города", – рассказал Кличко.
Мэр уточнил, что столица получила спецтранспорт от немецкого города-побратима Лейпцига, а профинансировало их Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. Сделали машины в кратчайшие сроки польские партнеры.
"Благодарю международных партнеров за поддержку и помощь, ведь в условиях войны, когда городу необходимо оперативно и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации, такая помощь очень важна. Напомню, в целом, с начала широкомасштабной войны, в качестве помощи Киев привлек и получил от международных партнеров 65 пожарных авто, а также 50 современных карет скорой помощи и 82 городских автобуса", – добавил Кличко.
Как сообщал OBOZ.UA, Киев получил очередную партию помощи от германских партнеров. В частности, 5 новых пожарно-спасательных автомобилей от Лейпцига и 3 современных мусоровоза от Берлина.
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