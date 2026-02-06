Осколки стекла везде и трещины в стенах: как выглядит Национальная библиотека Украины для детей после атаки РФ. Фото

В результате очередной террористической атаки РФ по Киеву 5 февраля была повреждена Национальная библиотека Украины для детей. В здании, в частности, выбиты окна и появились трещины в стенах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины. Враг продолжает атаковать гражданские объекты.

Что известно

"Россия продолжает системно наносить ущерб объектам культурной и образовательной инфраструктуры Украины, в частности пространствам, которые обеспечивают детям доступ к знаниям, развитию и безопасному пребыванию. 5 февраля российские войска совершили очередное преступление, направив на украинскую столицу беспилотники", – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в результате падения обломков вражеского БпЛА вблизи здания Национальной библиотеки Украины для детей были повреждены помещения учреждения.

Ударной волной разбиты 10 оконных блоков и балконные двери, в том числе в помещениях отделов обслуживания молодых читателей. Также выявлены локальные повреждения конструктивных элементов фундамента, трещины в стенах и отдельные дефекты внутренней отделки.

Кроме того, в укрытии библиотеки, которое в прошлом году было обновлено при содействии Посольства Азербайджана в Украине, зафиксированы трещины на отделочной плитке.

"Сейчас осуществляется фиксация последствий повреждений. Национальная библиотека продолжает работать для детей и их семей", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 5 февраля, российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Часть из них оккупанты направили на Киев, прозвучали взрывы.

