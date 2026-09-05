Осень уже наступила: прогноз погоды по Киеву и области на ближайшие 5 суток

В течение ближайших пяти дней, 5–9 сентября, в Киеве и области синоптики прогнозируют разнообразную и переменчивую погоду. На смену дождям придут солнечные дни с прохладными ночами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В некоторые дни можно ожидать летнюю жару.

Что сообщили синоптики

"5–9 сентября в Киевской области и в городе Киеве прогнозируем разнообразную и переменчивую погоду, особенно в первые трое суток", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, 5 сентября будет самым тёплым днём из пятидневки. Вероятны небольшие дожди; днём будет дуть порывистый юго-западный ветер с порывами 15–20 м/с.

В воскресенье, 6 сентября, через территорию Киевской области будет проходить холодный атмосферный фронт с северо-запада, что приведет к облачному небу. Ночью местами небольшие, днем умеренные дожди, кое-где грозы; порывистый северо-западный ветер; значительное понижение температуры, особенно днем.

В течение 7–9 сентября давление будет расти, прояснений станет больше, осадков не ожидается; прохладные ночи, более заметные по области (7–12 °С), и умеренно тёплые дни (17–22 °С) с повышением максимальной температуры днём до 25–27 °С (9 сентября).

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку рейтинга самых тёплых за всю историю наблюдений.

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