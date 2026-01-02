Опять болезненная потеря: на Киевщине попрощались с военный Антоном Ларионовым. Фото

На Харьковщине 19 декабря во время выполнения боевого задания погиб военный из Антон Ларионов. Мужественного защитника Украины похоронили в Боярке Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 19 декабря 2025 года вблизи города Купянск Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб старший стрелок-огнеметчик старший солдат Антон Ларионов", – говорится в сообщении.

Антон Игоревич Ларионов родился 21 ноября 1988 года в городе Скадовск Херсонской области. Проживал в поселке Антоновка Скадовского района, окончил Антоновскую СОШ, а затем Скадовский аграрный профессиональный колледж Херсонского государственного аграрно-экономического университета, по специальности – агроном. Но по образованию не работал, искал себя в разных сферах.

С первых дней Революции Достоинства был активным ее участником. Впоследствии проживал на западе Украины. С 2015 года присоединился к рядам ВСУ. Участвовал в боевых действиях в Запорожской области. Судьба родителей из оккупированного Скадовска неизвестна. Мужественного защитника Украины похоронили в Боярке Киевской области.

"В скорби остался только родной дядя, который проживает в селе Новое. Память о Герое Антоне Ларионове вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

