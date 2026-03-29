Оккупанты атаковали Киевскую область дронами: есть последствия в нескольких районах

Ночью и утром российские дроны атаковали Киевскую область. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения в Бориспольском и Белоцерковском районах.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник. По его информации, над областью силы ПВО перехватили около 30 воздушных целей.

"Всю ночь и это утро Киевщина под вражескими атаками дронов. Наше небо держат силы ПВО. Есть сбитые цели. Только этой ночью защитники в рамках проекта "Чистое небо" перехватили почти три десятка вражеских дронов", – говорится в заметке чиновника.

Однако, несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы незначительные последствия в нескольких районах области. В Бориспольском районе повреждения получила хозяйственная инфраструктура одного из аграрных предприятий. В Белоцерковском районе повреждены производственные помещения предприятия, а также окна квартиры одной из многоэтажек.

Российская атака на Украину

Всего в ночь на 29 марта враг при менил443 средства воздушного нападения, в том числе одну ракету "Кинжал" и 442 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 380 вражеских дронов.

Захватчики подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал". После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы. В результате атаки возникали перебои с электроснабжением.

Также под ударом оказалась Николаевская область. Атака российских "Шахедов" пришлась по Воскресенской общине, были ранены восемь детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 марта, войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов, известно как минимум о 16 пострадавших, среди которых ребенок, также погибли двое горожан.

