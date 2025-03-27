Оказывают поддержку с неба по всей линии фронта: Кличко вручил нацгвардейцам медали. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил и наградил военных Северного Киевского территориального управления Нацгвардии. Он вручил воинам медали "Честь Слав Государство" и благодарности Киевского городского головы.

Видео дня

Об этом столичный глава сообщил в своем Telegram-канале. Столица помогает воинам, которые сегодня сражаются на передовой, и ветеранам, требующим внимания и поддержки.

"Посетил военных Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины и вручил награды от столицы: медали "Честь Слава Государство" и благодарности Киевского городского головы. Поблагодарил за профессионализм, отвагу в обороне нашего государства. Помним, чтим всех Героев, которые положили жизнь в боях за свободную демократическую Украину", – написал Кличко.

Мэр добавил, что община столицы активно помогает боевым подразделениям Северного Киевского территориального управления НГУ. В 2024-2025 годах из бюджета города на оснащение бригад управления Киев направил 673 млн. грн.

"С начала полномасштабного вторжения подразделения Северного территориального объединения обороняли Киев и область. Воевали на передовой в Луганской, Харьковской, Донецкой областях. На Лиманском и Покровском направлениях. Сегодня держат оборону в районе Макеевки и Тернов. Оказывают поддержку с неба подразделениями БПЛА по всей линии фронта", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев передал бойцам 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" 400 цифровых FPV-дронов 8 Thermal, которые будут помогать противостоять врагу на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!