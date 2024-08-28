Охрана, укрытие и видеонаблюдение: Кличко рассказал о подготовке школ Киева к учебному году

Киев постарается сделать обучение школьников максимально в очном формате. В условиях военного положения приоритетом столичных властей остается безопасность каждого участника образовательного процесса. В частности, город внедряет комплексную программу "Создание безопасной образовательной среды".

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Об этом столичный мэр Виталий Кличко заявил во время августовской конференции педагогов, передает пресс-служба политика. Учебный год продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025.

"Готовясь к началу обучения, нужно помнить, что в условиях военного положения нашим приоритетом является безопасность каждого участника образовательного процесса – и учеников, и учителей и всех, кто обеспечивает процесс обучения. Для этого город внедряет комплексную программу "Создание безопасной образовательной среды". В рамках программы Муниципальная охрана столицы обеспечивает физическую охрану всех учреждений общего среднего образования", – сообщил Кличко.

По словам мэра, все образовательные учреждения Киева за счет городского бюджета оборудованы тревожными кнопками и находятся под круглосуточной пультовой охраной. Также внедряем системы видеонаблюдения и сигнализации. Специалисты устанавливают высокоскоростной интернет.

"В учебных заведениях столицы укрытия в общей сложности могут вместить 317 тысяч человек. За последние 2 года мы увеличили вместимость укрытий в образовательных учреждениях на 94 тысячи мест. В укрытиях устанавливают резервное освещение, резервные источники тока, систему вентиляции и другое необходимое оборудование. Работает Wi-Fi. Строим и новые постройки двойного назначения с защитными возможностями. Так, в 2024 году на это в городском бюджете предусмотрено почти 1,5 миллиарда гривен", – уточнил Кличко.

Мэр добавил, что новый учебный год в Киеве начнется 2 сентября и продлится до 30 июня следующего года. В 950 заведений пойдут в общей сложности 372 тысячи учеников и воспитанников. В частности, в сады – почти 58 тысяч детей. В школах будут учиться 281 тысяч учеников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Будапеште с 1 сентября заработает первая государственная украинская школа. Дети смогут учиться в ней с 1 по 12 класс и будут изучать венгерский язык как иностранный.

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