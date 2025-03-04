Очаровывает своей красотой: в сети показали, как выглядел вечерний Киев в 1970-х годах. Фото

Вечерний Киев, который освещают последние лучи солнца, всегда очаровывал своей красотой. Благодаря работе фотолюбителей мы можем увидеть, какой была столица в это время суток в 1970-х годах.

Видео дня

Фото и историю опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в соцсети Facebook. Город поражал своими цветами.

"Виды вечернего Киева на старых фото. 1970-е годы. Фото: Валентин Дедов, Николай Козловский, Игорь Кропивницкий", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть Русановку, станцию метро "Днепр" и правый берег столицы во время заката.

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Напомним, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!