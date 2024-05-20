Облачно с прояснениями и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 мая

В Киеве и Киевской области во вторник, 21 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 21 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 9-14°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем около 25°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре сообщили, что 21-23 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 мая в Киеве пасмурной ночи на смену придет ясное утро и день, облака на небе появятся только вечером. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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