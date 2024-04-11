Облачно с прояснениями и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 апреля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 12 апреля, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 12 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 4-9°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 17-19°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 12-14 апреля в Киевской области чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 апреля в ясное утро придет на смену облачная погода, которая сохранится в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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