Облачно и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 декабря

В Киевской области в пятницу, 19 декабря, облачно, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 19 декабря по территории Киевской области. Облачно. Без осадков. Ночью и утром по области местами туман. Температура по области ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью и днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

