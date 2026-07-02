Обгоревшие квартиры и гигантская воронка: кадры последствий удара РФ по Дарницкому району Киева. Фото и видео

В ночь на 2 июля российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на столицу Украины, применив ударные беспилотники и ракеты разных типов. Одной из наиболее пострадавших локаций стал Дарницкий район Киева.

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Там зафиксированы серьезные разрушения жилого сектора, на месте падения обломков образовалась огромная воронка. Корреспондент OBOZ.UA с места событий показал последствия путинского террора.

Еще одно попадание в многоэтажку

В Дарницком районе в результате вражеских ударов пострадали сразу несколько многоэтажных домов. Наиболее критические разрушения зафиксированы в девятиэтажном жилом доме: там полностью разрушены конструкции с первого по шестой этажи.

Также сильно пострадал пятиэтажный дом, рядом с которым пришелся вражеский удар. Прямо у стен жилого дома вследствие атаки образовалась огромная воронка.

Последствия российского террора

Десятки квартир в Дарницком районе выгорели дотла. В ГСЧС сообщили, что в Киеве продолжается ликвидация последствий ударов.

На местах работают 570 спасателей и более 125 единиц техники ГСЧС.

По данным Киевской городской военной администрации и мэра столицы Виталия Кличко, в результате ночной атаки по состоянию на утро погибли не менее 10 человек, более 56 получили ранения разной степени тяжести, в том числе двое детей. На местах ударов зафиксировано 28 поврежденных локаций.

Напомним, вечером 1 июля страна-агрессор Россия подняла в воздух свою стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Очередная комбинированная атака противника на Украину началась ранее с запуска россиянами ударных беспилотников с ряда локаций. Позже оккупанты произвели пуски крылатых ракет и нанесли удары баллистикой.

Как сообщал OBOZ.UA, в привычной для себя манере путинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру, в частности, многоэтажные дома. Среди мирных жителей много погибших и раненых. В Дарницком районе под завалами дома могут оставаться люди.

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