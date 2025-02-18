О ней писали газеты: как выглядела терраса известной гостиницы 'Прага' в Киеве в 1900-х годах. Фото

В Киеве на улице Владимирской сохранился дом, в котором когда-то была известна гостиница "Прага". Его терраса на верхнем этаже была излюбленным местом отдыха жителей и гостей столицы.

Видео дня

Старые снимки опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К счастью, здание сохранилось до наших дней.

"Киев, 1910-е годы: посетители на открытой террасе гостиницы "Прага". В начале XX века киевляне и гости города наслаждались отдыхом на открытой террасе гостиницы "Прага", расположенной на улице Владимирской, 36. Этот дом, построенный в 1880 году, приобрел свою особенность в 1914 году, когда на его крыше обустроили великолепную террасу", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что с террасы открывались захватывающие виды на город, что и неудивительно, ведь тогдашние газеты с восторгом писали об этом месте.

Стоит добавить, что среди живших в гостинице был известный чешский писатель Ярослав Гашек, написавший здесь здесь фрагменты всемирно известного романа "Приключения бравого воина Швейка", а также останавливался первый президент Чехословакии Томаш Масарик.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце XIX века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!