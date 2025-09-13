О ней писал Шолом-Алейхем: какой была легендарная кофейня дореволюционного Киева 'Семадени'. Фото

Посиделки за кофе с пирожным с друзьями всегда были любимым занятием жителей Киева. До революции 1914 в центре одной из самых известных кофеен столицы Украины была – "Семадени". Здесь можно было увидеть известных украинцев, а также ее вспоминал в своих произведениях Шолом-Алейхем.

Старые фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "ТыКиев". К сожалению, окончательно заведение закрылось в 1925 году.

Взгляд в прошлое

"Куда за пирожными и шоколадом заходили состоятельные киевляне? Где за чашкой кофе маклеры решали бизнес дела, а за соседним столиком писатели дискутировали о морали и этике? В 1878-м в Киеве открылась кондитерская "Семадени", которая на долгие годы стала любимым местом горожан. Здесь подавали авторские пирожные, кофе, шоколад и торты с причудливым дизайном", - говорится в сообщении.

Интересным фактом является то, что заведение упоминается в произведениях Домонтовича и Шолом-Алейхема, а также в многочисленных газетных заметках.

"В ожидании прочитанных газет некоторые пьют шоколад, кофе или пунш, другие играют в бильярд. Кондитер здесь – большой мастер своего дела...", – писал один из журналистов о кафе.

Стоит добавить, что среди известных посетителей кафе был композитор Николай Лысенко и начинающий журналист Константин Паустовский. Именно это заведение в начале XX века называли "второй Думой", потому что оно было расположено напротив Городской Думы и чиновники проводили в нем чуть ли не больше времени, чем на своем "рабочем месте".

Немного истории столицы

