Ночью снег, гололед и туман до обеда: прогноз погоды по Киевской области на 27 декабря

В Киевской области, в пятницу, 27 декабря, облачно, ночью небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед; днем без существенных осадков. В первой половине дня туман, воздух в регионе, максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 27 декабря по территории Киевщины. Облачно, ночью небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве в течение суток около 0°С", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киева и области. Утром и первой половиной дня 27 декабря туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 27 декабря в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью и утром будет идти мелкий снег, после обеда ожидается мелкий дождь. Вечером осадки прекратятся.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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