Ночью на поверхности почвы заморозки и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 8 мая

В Киеве и Киевской области в среду, 8 мая, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе на поверхности грунта заморозки 0-5°С, днем воздух прогреется до +18°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 8 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С, на поверхности почвы заморозки 0-5°С, температура днем 13-18°С; в Киеве ночью 4-6°С, днем 14-16°С тепла", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 мая утром небо в Киеве будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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