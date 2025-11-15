Ночью мороз, а днем дождь: подробный прогноз погоды по Киевщине на 16 ноября

В Киевской области в воскресенье, 16 ноября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 16 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +5°С... +7°С; Мироновка +5°С... +7°С; Фастов +5°С... +7°С; Яготин +4°С... +6°С; Барышевка +4°С... +6°С; Борисполь +4°С... +6°С и Вышгород +4°С... +6°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру может усилиться.

