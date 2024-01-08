Ночью до -20°С и гололедица днем: прогноз погоды по Киевской области на 9 января

В Киеве и Киевской области во вторник, 9 января, облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Столбик термометра в регионе ночью опустится до -20°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 9 января в Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 15-20°С, днем 7-12°С мороза; в Киеве ночью 15-17°С, днем 7-9°С мороза", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 января в этот день облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Киеве будет сохраняться пасмурная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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