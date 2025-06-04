'Никто не записывает извинения!': под Киевом две пьяные женщины под русскую музыку устроили танцы на дороге. Фото и видео

В селе Гореничи Киевской области посреди улицы две местные жительницы в состоянии опьянения устроили "гулянку", громко прослушивая русскую музыку. Свои действия они объяснили желанием развлечься, а потом в соцсетях одна из них сообщила, что ни о чем не жалеет.

Видео дня

Нарушительниц уже привлекли к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"В Гореничах Киевской области во время воздушной тревоги, две девушки танцевали на дороге под русскую музыку", – говорится в сообщении соцсетей.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как две женщины под песню "матушка земля" вытанцовывают посреди проезжей части населенного пункта. В следующей записи, одна из нарушительниц, показывая средний палец, продолжила танцевать под российский трек уже в присутствии полицейских.

Кроме того, на своей странице в соцсети она опубликовала видео с песней "му**рок нешей мне срок", на нем можно увидеть ее и полицейского. Уже позже, на еще одной из записей, нарушительница отмечает, что не собирается извиняться за свои действия.

Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке. Внимание, нецензурная лексика!

Стоит добавить, что правоохранители оперативно отреагировали на действия нарушительниц, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Информацию о происшествии правоохранители обнаружили в социальной сети. В телеграмм-каналах появилось видео, на котором две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушают музыку российской исполнительницы в центре села Гореничи. Полицейские оперативно установили, что на видео - местные жительницы в возрасте 34 и 31 год. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями женщины объяснили, что таким образом решили развлечься, – уточнили в пресс-службе.

Женщин привлекли к ответственности по факту мелкого хулиганства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве произошел очередной языковой скандал с участием таксиста. Водитель компании Bolt из-за замечания относительно русского языка и напоминания об обязанности обслуживать на украинском языке высадил клиентку из машины, а затем схватил ее за лицо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!