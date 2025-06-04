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"Никто не записывает извинения!": под Киевом две пьяные женщины под русскую музыку устроили танцы на дороге. Фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
1,9 т.
'Никто не записывает извинения!': под Киевом две пьяные женщины под русскую музыку устроили танцы на дороге. Фото и видео

В селе Гореничи Киевской области посреди улицы две местные жительницы в состоянии опьянения устроили "гулянку", громко прослушивая русскую музыку. Свои действия они объяснили желанием развлечься, а потом в соцсетях одна из них сообщила, что ни о чем не жалеет.

Видео дня

Нарушительниц уже привлекли к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"В Гореничах Киевской области во время воздушной тревоги, две девушки танцевали на дороге под русскую музыку", – говорится в сообщении соцсетей.

"Никто не записывает извинения!": под Киевом две пьяные женщины под русскую музыку устроили танцы на дороге. Фото и видео

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как две женщины под песню "матушка земля" вытанцовывают посреди проезжей части населенного пункта. В следующей записи, одна из нарушительниц, показывая средний палец, продолжила танцевать под российский трек уже в присутствии полицейских.

"Никто не записывает извинения!": под Киевом две пьяные женщины под русскую музыку устроили танцы на дороге. Фото и видео

Кроме того, на своей странице в соцсети она опубликовала видео с песней "му**рок нешей мне срок", на нем можно увидеть ее и полицейского. Уже позже, на еще одной из записей, нарушительница отмечает, что не собирается извиняться за свои действия.

"Никто не записывает извинения!": под Киевом две пьяные женщины под русскую музыку устроили танцы на дороге. Фото и видео

Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке. Внимание, нецензурная лексика!

Стоит добавить, что правоохранители оперативно отреагировали на действия нарушительниц, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Информацию о происшествии правоохранители обнаружили в социальной сети. В телеграмм-каналах появилось видео, на котором две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушают музыку российской исполнительницы в центре села Гореничи. Полицейские оперативно установили, что на видео - местные жительницы в возрасте 34 и 31 год. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями женщины объяснили, что таким образом решили развлечься, – уточнили в пресс-службе.

Женщин привлекли к ответственности по факту мелкого хулиганства.

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