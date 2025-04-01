Схватил за лицо и начал трясти: в Киеве произошел очередной языковой скандал с участием таксиста

В Киеве произошел очередной речевой скандал с участием таксиста. Водитель компании Bolt из-за замечаний по русскому и напоминания об обязанности обслуживать украинский язык высадил клиентку из машины, а затем схватил ее за лицо.

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Об этом рассказала координатор акции в поддержку пленных в Чернигове и Ровно Иванна Грищенко, которая столкнулась с этим вопиющим случаем, передает hromadske. Делом уже занялись правоохранители.

По словам девушки, утром 26 марта она ехала на акцию напоминания о минуте молчания от общественной организации "Почти" возле станции метро "Арсенальная". Заказанное такси приехало позже, чем показывало в приложении компании, поэтому она попросила водителя ехать быстрее, потому что должна была прибыть до 9:00.

Ирина предположила, что таксист воспринял это как призыв к нарушению ПДД и ответил ей на русском языке: "Девушка, по Закону Украины...". В то же время Иванна отметила, что по закону он должен говорить на работе на украинском. Тогда водитель остановил машину и сказал ей выйти. Он также подчеркнул, что "говорит на родном языке", имея в виду русский.

"Вопросов нет, берете чемодан и едете в россию. Разговаривать на родном языке. И никакие законы вам не запретят", – ответила ему Иванна.

После этого, по ее словам, таксист он развернулся к ней и сказал: "Да завалы е*ло б*ь […] Вышла из машины, падаль". Когда она покидала автомобиль, то снова заговорила об украинском языке, а водитель вышел за ней, сопровождая это ругательством.

"Он понял, видимо, что мать бездействуют. Взял меня за лицо и начал трясти, крича на всю улицу: "Я тебя научу разговаривать. Сво*ото. Па*аль"", – добавила женщина.

По ее словам, таксист хотел сделать так во второй раз, но после требования Иванны не трогать ее, тот вернулся в машину. После этого она связалась с Bolt. Компания предоставила ей инструкции, как сделать так, чтобы полиция получила от них данные водителя. Там также пообещали, что девушка не будет больше ездить с ним. Также Иванна написала заявление в полицию.

Правоохранители заявление зарегистрировали, но еще не внесли в ЕРДР. В настоящее время идет проверка обстоятельств, в частности, правоохранители будут общаться со свидетелями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ужгороде в Закарпатье возник конфликт между пассажирами и водителем такси Bolt из-за языка общения. Пассажиры попросили таксиста общаться с ними на украинском, как того требует законодательство, однако тот отказался и отменил поездку.

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