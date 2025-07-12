Погибла в результате обстрела РФ: в Киеве попрощались с полицейской столичного метрополитена Марией Дзюмагой. Фото и видео

В субботу, 12 июля, в Житомирской области провели в последний путь полицейскую киевского метрополитена Марию Дзюмагу. Ее жизнь оборвалась 10 июля в результате террористической атаки страны-агрессора РФ по столице Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции. Вечная память! Навсегда в строю.

Так, в субботу, 12 июля, на Житомирщине попрощались с погибшей полицейской Марией Дзюмагой, которая погибла в результате вражеского ракетного удара по столице.

В управлении полиции столичного метрополитене Мария Дзюмага работала более двух лет, но успела запомниться всем искренней, открытой, смелой и преданной службе.

Она никогда не оставалась равнодушной к чужому горю и всегда была готова прийти на помощь. Девушка любила животных, занималась спортом, вдохновляла окружающих своей добротой и силой. Еще недавно она сдавала кровь в донорских центрах столицы, чтобы спасать других и дарить надежду на выздоровление.

"10 июля коварный вражеский удар по столице отобрал ее юную жизнь, которую она так любила, ее стремления, надежды и мечты. Капралу полиции Марии Дзюмаге – навсегда 22. Сегодня полицейскую похоронили на родной Житомирщине. Провести ее в последний путь собрались родные, друзья и коллеги. Гибель Марии Дзюмаги – это невосполнимая потеря для всей полицейской семьи. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марии! Вечная память! Навсегда в строю", – добавили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ по Киеву в ночь на 10 июля погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. Она присоединилась в ряды правоохранительных органов в 2023 году.

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