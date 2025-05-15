Несмотря на плохую погоду: украинцы в вышиванках заполонили улицы Киева. Фоторепортаж

Ежегодно в мае украинцы отмечают Всемирный день вышиванки. В этом году праздник пришелся на 15 число, и несмотря на не очень весеннюю погоду и мелкий дождь, многие жители и гости Киева поддержали его, надев традиционную украинскую одежду.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Этому празднику предшествовала акция "Всемирный день вышиванки", которую в 2006 году предложила студентка одного из украинских университетов.

Так, каждый год в третий четверг мая во всем мире украинцы отмечают Всемирный день вышиванки. В этом году он пришелся на 15 мая - именно поэтому на улицах, магазинах и других локациях, несмотря на плохую погоду, можно увидеть жителей Киева в вышиванках.

Надевая в этот день украинскую национальную одежду, многие люди пытаются поддерживать нашу историю и культуру. Стоит добавить, что традиционные орнаменты в каждом регионе Украины свои, но мало кто знает, что на самом деле видов вышиванок больше сотни.

Всемирный день вышиванки - международный праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Отмечается ежегодно в третий четверг мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в честь Дня вышиванки переодели скульптуры маленьких-основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Их одели в традиционные украинские наряды, а у девочки на голове появился веночек.

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