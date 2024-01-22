Небольшой снег и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 января

В Киеве и Киевской области во вторник, 23 января, облачно с прояснениями, днем небольшой снег. Температура воздуха днем максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 23 января по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 23 января в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Во второй половине дня ожидается снег, который будет идти до самого вечера.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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