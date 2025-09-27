Небольшой дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 сентября

В Киевской области в воскресенье, 28 сентября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 28 сентября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 10-12°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +10°С... +12°С; Мироновка +11°С... +13°С; Фастов +10°С... +12°С; Яготин +11°С... +13°С; Барышевка +10°С... +12°С; Борисполь +10°С... +12°С и Вышгород +10°С... +12°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. С утра и до полудня будет идти мелкий дождь, который вечером начнется снова.

