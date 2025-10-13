Небольшой дождь и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 октября

В Киевской области в понедельник, 13 октября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 13 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура по области днем 7-12°С; в Киеве днем 10-12°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +9°С... +11°С; Мироновка +9°С... +11°С; Фастов +9°С... +11°С; Яготин +9°С... +11°С; Барышевка +9°С... +11°С; Борисполь +9°С... +11°С и Вышгород +8°С... +10°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Ночью пошел мелкий дождь, однако он закончился еще до утра. Весь остаток дня пройдет без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

