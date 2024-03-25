Небольшой дождь и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 марта

В Киеве и Киевской области в понедельник, 25 марта, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 25 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура по области днем 5–10°С; в Киеве днем 8-10°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +6°С…+8°С; Мироновка +4°С…+6°С; Фастов +7°С…+9°С; Яготин +5°С…+7°С; Барышевка +6°С…+8°С; Борисполь +6°С…+8°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 25 марта весь день в Киеве будет облачным. Небольшой дождь, который начнется во второй половине дня, усилится ближе к вечеру.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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