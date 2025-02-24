Небольшая облачность и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 февраля

В Киевской области во вторник, 25 февраля, небольшая облачность, синоптики не прогнозируют осадки. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 25 февраля по территории Киевщины. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 8-13°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 8-10°С мороза, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 25 февраля небо в Киеве будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!