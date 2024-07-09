Небольшая облачность и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 июля

В Киеве и Киевской области во вторник, 9 июля, облачно с прояснениями, сухая жаркая погода. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 9 июля по Киевщине. Небольшая облачность, сухая жаркая погода с температурой по области 28-33°С, в Киеве 30-32°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +30°С…+32°С; Мироновка +31°С…+33°С; Фастов +30°С…+32°С; Яготин +30°С…+32°С; Барышевка +30°С…+32°С; Борисполь +30°С…+32°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 июля облака, появившиеся в Киеве утром, продержатся почти весь день, и лишь к вечеру погода прояснится. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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