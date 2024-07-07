Небольшая облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 июля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 7 июля, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 7 июля по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области 24-29°С, в Киеве 27-29°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +27°С…+29°С; Мироновка +27°С…+29°С; Фастов +26°С…+28°С; Яготин +26°С…+28°С; Барышевка +26°С…+28°С; Борисполь +26°С…+28°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 июля небо в Киеве будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!