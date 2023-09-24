Небольшая облачность и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 сентября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 25 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 25 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 25-27°С. Обратите внимание, 25-27 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – подчеркнули синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 27 сентября включительно Киевщина продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, соответственно будет идти погода без осадков. Температурные показатели также существенно не изменятся и в дневные часы составят +24°С..+27°С.

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Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 25 сентября в Киеве пасмурной погода будет только утром, а день и вечер обещают быть безоблачными. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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