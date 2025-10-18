Не узнаете: как выглядели Крещатик и Майдан Независимости в Киеве в 1900-х годах. Фото

Главная улица Киева – Крещатик, является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей столицы. Благодаря старому фото мы можем увидеть, какой она была в 1900-х годах в районе Майдана Независимости – узнать это место просто невозможно.

Видео дня

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни локация выглядит иначе.

Взгляд в прошлое

"Крещатик, начало XX века. На колоризованной открытке Дмитрия Маркова – застройка справа, которая когда-то занимала пространство современного Майдана Независимости: массивные доходные дома, витрины магазинов, людской поток в светлом летнем наряде", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, в те времена Крещатик уже был центром деловой и светской жизни Киева. Здесь сплетались маршруты трамваев, работали магазины с европейскими вывесками, а возле кафе и газетных киосков снуют прохожие и экипажи на конной тяге.

Колорит той эпохи сконцентрирован во взгляде на фасады: еще нет стеклянных "башен" и сталинок, есть мелочи, которые создавали неповторимую киевскую атмосферу.

"На месте этих домов теперь расположен Майдан Независимости – символ новой эпохи, которая появилась вместо кварталов старого города, разрушенных войной и перестройками. Это фото – настоящее окно в утраченную часть киевского пространства", – резюмировали в пресс-службе.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Независимости в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!