Навсегда 36: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Ткачука. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Виталий Ткачук. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и.о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.

Печальная весть

"Виталий Ткачук навеки в строю", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в Ирпене 28 августа 1988 года. С самого детства судьба парня была полна тяжелых испытаний. В свои пять лет остался ребенком-сиротой. Его второй мамой стала родная тетя, которая забрала парня в свою семью в Житомирскую область. Там, в городе Андрушевка, парень окончил школу и получил образование мастера холодильных установок. В 20-летнем возрасте Виталий вернулся в свой родной дом — в Ирпень. Жил, работал, строил планы на будущее.

В сентябре 2024 года Герой стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Побратимы вспоминают Виталия как чрезвычайно мужественного и преданного присяге воина, ведь даже после контузии и ранений он возвращался и продолжал службу.

"В декабре 2024 года, после выполнения очередного задания в Донецкой области, связь с ним оборвалась. Более года военный считался пропавшим без вести. Родные жили надеждой, которая угасла только сейчас – экспертиза ДНК установила гибель нашего Защитника. Герою навсегда останется 36", – добавила Макеева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!