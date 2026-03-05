Навсегда 32: на Киевщине попрощались с военный Даниилом Нестеренко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Красное Киевской области Даниил Нестеренко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 24 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Герои не умирают – они переходят в вечность, становясь частью истории своего народа. Эти слова сегодня звучат для пылкого патриота, солдата Даниила Федосеевича Нестеренко, который отдал свою жизнь за Украину", – говорится в сообщении.

Герой родился 17 января 1994 года в городе Ашхабад (Туркменистан). Впоследствии переехал в Киев на постоянное место жительства, где рос и формировался как личность. Образование начал в городе Киеве. В 2010 году окончил 9 класс Красненской общеобразовательной школы I–II ступеней в селе Красное Первое с отличием, проявив настойчивость в учебе и ответственность.

В 2010 году поступил в Криворожский авиационный колледж, где получил профессиональное образование. В 2013 году успешно завершил обучение, получив соответствующую квалификацию. После окончания учебы работал, проявляя себя как добросовестный и ответственный работник. Последним местом работы до призыва на военную службу было предприятие "Экония".

9 августа 2023 года был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Военную службу проходил достойно, добросовестно выполняя свой долг, оставаясь верным военной присяге и украинскому народу. За время службы был отмечен наградами.

К сожалению, 24 февраля 2026 года мужественный защитник погиб вблизи населенного пункта Великомихайловка Синельниковского района Днепропетровской области в результате удара вражеского FPV-дрона во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины.

Даниил был искренним, добрым и открытым человеком. Увлекался компьютерами и техникой, любил современную музыку. Имел много друзей, всегда приходил на помощь, был отзывчивым, трудолюбивым и безотказным. Любил природу, животных.

"Светлая память о Нестеренко Данииле Федосеевиче навсегда останется в сердцах родных, близких, побратимов и всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким: тете Светлане Федосеевне, дяде Сергею Владимировичу, братьям Илье и Алексею, а также всей семье, друзьям, собратьям", – добавили в пресс-службе.

