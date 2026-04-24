Навсегда 32: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Олейник. Фото
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Колонщина Киевской области Николай Олейник. Сердце мужественного украинского воина остановилось 22 апреля 2026 года.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.
Печальная весть
"22 апреля 2026 года, в результате полученных во время боевого задания, на Запорожском направлении взрывных травм, остановилось сердце жителя Колонщины, солдата Николая Анатольевича Олейника", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 6 июля 1993 года в селе Колонщина Киевской области. Во время полномасштабного вторжения воин стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Герой служил водителем-заправщиком автомобильного отделения взвода обеспечения артиллерийского дивизиона.
Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.
"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с победой ждали мать Татьяна, родные и близкие", – добавил Токарь.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!