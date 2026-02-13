Навсегда 22: на фронте погиб военный с Киевщины Ростислав Скубенко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Ростислав Скубенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 сентября 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Теперь навеки 22. В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, в Донецкой области погиб гранатометчик штурмового отделения 22-летний Ростислав Скубенко", – говорится в сообщении.

Герой родился 16 января 2003 года в городе Борисполь, в многодетной семье, где в любви и согласии росли шестеро детей. Ростислав был самым старшим, а самой маленькой сестренке – четыре года. Когда Ростиславу было всего 16 лет, ему пришлось быстро повзрослеть: семья потеряла отца, поэтому он стал поддержкой и опорой для мамы и младших братьев и сестер. Искал подработку, чтобы помогать родным и финансово.

В феврале 2025 года Ростислав подписал контракт и добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. Во время выполнения одного из боевых заданий героически спас группу украинских военных, за что был награжден. После лечения и курса реабилитации вернулся на передовую к своим собратьям помогать изгонять оккупантов с родной земли.

К сожалению, 18 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жизнь защитника Украины оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины. Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту!", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Сергей Пахолюк. Сердце украинского воина остановилось 4 сентября 2025 года.

