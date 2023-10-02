Навигатор потерял связь и потому заблудились: в Киеве патрульные помогли водителю, который вез жену в роддом. Видео

В Голосеевском районе Киева правоохранители пришли на помощь семье. Водитель вез в роддом жену, которая вот-вот родит, но заблудился из-за того, что GPS-навигатор потерял связь.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной патрульной полиции. Инспекторы помогли супругам быстро доехать до медучреждения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ребята, искренне благодарю вас за помощь!" — слова мужчины к патрульным, семью которых сопровождали в роддом. Это событие произошло ранним утром в Голосеевском районе. До завершения ночной смены командира роты Ивана Дивила и инспектора Виталия Паламарчука оставалось несколько часов, когда вдруг к ним подъехал автомобиль Hyundai", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

По словам правоохранителей, обеспокоенный водитель рассказал инспекторам, что везет свою жену, которая вот-вот родит, в роддом. Но GPS-навигатор потерял связь и они заблудились.

Патрульные сразу согласились помочь семье. Включив специальные сигналы, они сопровождали автомобиль в медицинское учреждение. Супруги выразили благодарность патрульным за помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в среду, 27 сентября, задержан мужчина, который стрелял из арбалета на детской площадке. У него были признаки алкогольного опьянения, а свой поступок он объяснить не смог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!