Наступает аномальная жара: прогноз погоды по Киевской области на 28 июня

В Киевской области в субботу, 27 июня, ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в регионе достигнет +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 28 июня по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области ночью 16-21°С, днём 29-34°С; в Киеве ночью 19-21°С, днём 30-32°С", — говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+30°С…+32°С; Мироновка +28°С…+30°С; Фастов +30°С…+32°С; Яготин +28°С…+30°С; Барышевка +28°С…+30°С; Борисполь +29°С…+31°С и Вышгород +28°С…+30°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня будет ясная погода. Осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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