Над Киевом сбили баллистическую ракету и 11 дронов РФ – КГВА

В ночь на 7 мая страна-террорист РФ атаковала Киев баллистической ракетой. Благодаря успешной работе сил ПВО вражеский объект был сбит.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Оперативная информация по результатам российских атак на Киев – по состоянию на 8:00 7 мая 2025 года. Киев подвергся атаке баллистикой и вражескими ударными БпЛА. В воздушном пространстве столицы и в окрестностях с начала суток зафиксированы 1 баллистическая цель и 28 российских дронов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря работе ПВО была сбита баллистическая ракета, которая упала в Соломенском районе столицы. В результате обстрела повреждена нежилая инфраструктура. Пожар на месте ликвидирован до 3:00, к сожалению, пострадал один человек.

Напомним, в ночь на 7 мая страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву и области с помощью дронов-камикадзе и баллистики. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 мая российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате этого повреждены здания, а под завалами могут находиться люди.

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