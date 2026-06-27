На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Владимира Колесника. Фото

В Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Владимир Колесник. Сердце мужественного украинского воина остановилось 7 мая 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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"Трагическая утрата для общины. В Буче мы простимся с 40-летним Героем Владимиром Колесником. Наш земляк, житель Бучи, два года считался пропавшим без вести. Только сейчас, после проведения ДНК-экспертизы, его тело удалось идентифицировать", – говорится в сообщении.

До войны Владимир учился в Бучанском лицее № 3, вырос в родной Буче. Работал водителем трамвая, очень любил свою профессию.

Герой пошел служить добровольно в сентябре 2022 года. За время службы он побывал в самых горячих точках Донецкой области. Жизнь воина оборвалась 7 мая 2024 года в результате вражеского артиллерийского обстрела вблизи Волновахи.

"Гибель Владимира – это невыразимое горе для его жены Светланы, матери и сестры", – добавил Федорук.

Прощание с Героем состоится в субботу, 27 июня, в 12:00 возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного, где пройдет погребальная служба. Похоронят защитника на Аллее Героев по улице Памяти, 1 в Буче.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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