На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Станислава Старовойтова. Фото

В Курской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Станислав Старовойтов. Сердце храброго украинца остановилось 23 ноября 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Станислав Старовойтов (1981 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром боевой машины одной из воинских частей. К сожалению, он погиб 23 ноября 2024 года в районе населенного пункта Новоивановка Курской области РФ во время выполнения боевых задач, связанных с защитой Родины.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте во время эвакуации раненых погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Юрий Чепурный. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания 25 мая 2025 года погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Леонид Поминов. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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