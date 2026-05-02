На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Владимира Мельничука. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
На фронте 14 февраля 2024 года погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Владимир Мельничук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть – погиб наш земляк, солдат Владимир Мельничук (1977 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком-санитаром механизированной роты механизированного батальона одной из воинских частей. Воин погиб 14 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Авдеевка Покровского района Донецкой области при исполнении долга военной службы.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

