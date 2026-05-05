На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Макаршин. Фото
На фронте 13 марта 2025 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Макаршин. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Белоцерковская громада получила печальную весть – погиб наш земляк солдат Александр Макаршин (1981 года рождения)", – говорится в сообщении.
Воин был разведчиком-радиотелефонистом разведывательной группы отряда специального назначения одной из воинских частей. К сожалению, защитник Украины погиб 13 марта 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Бурлацкое Волновахского района Донецкой области. Считался пропавшим без вести.
Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Ренат Воробьев. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 апреля 2025 года.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!