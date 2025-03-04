На месте стадиона 'Динамо': в киевском кафе 'Шато-де-Флер' выступал Пиддубный и показали фильмы братьев Люмьер. Архивные фото

Долгое время в Киеве на улице Михаила Грушевского существовало кафе-шантан "Шато-де-Флер". Это было известное место отдыха жителей столицы, где в свое время были громкие вечеринки города.

Видео дня

Фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, в конце 1910-х годов заведение закрылось навсегда.

"Когда-то на месте стадиона "Динамо" был парк с самыми громкими вечеринками Киева. В 1863 году в центре открыли "Шато-де-Флер" – первый платный парк города с кафе, галереями, оранжереей, тиром, качелями и катком, который открывали зимой", – говорится в сообщении.

На сцене заведения выступали танцовщицы, а развлекали гостей гимнасты и велосипедисты. Вечера заканчивались фейерверком, бенгальскими огнями и маршем военного оркестра. Именно в "Шато де Флер" впервые выступил силач Иван Поддубный, а также показали фильмы братьев Люмьер.

Заведение стало культурным феноменом того времени, впрочем, в 1919 году история закончилась. Сначала там появились спортивные площадки, а в 1933 году появился стадион "Динамо".

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Напомним, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце ХІХ века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!