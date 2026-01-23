На Киевщине задержали серийного 'адвоката'-мошенника: брал деньги за услуги и исчезал. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к серии мошенничеств. Злоумышленник, представляясь адвокатом, предлагал гражданам услуги, а после получения денег исчезал.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

"Установлено, что 33-летний житель города Мироновка вводил в заблуждение потерпевших, предоставляя им услуги, не будучи адвокатом. За обещание решения гражданских, уголовных или административных дел злоумышленник получал деньги, после чего исчезал", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что от действий злоумышленника пострадало семь граждан. Кроме того, "адвокат" обратился к правоохранителям с заявлением о преступлении, которого в реальности не было совершено.

Злоумышленника нашли и задержали. По фактам мошенничества и заведомо ложного сообщения о совершении уголовного преступления (ч. 1, 2 ст. 190 и ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины), начало досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить злоумышленников, причастных к мошенничеству с объектами недвижимости. Они, выдавая себя за волонтеров, присвоили 9 квартир в столице и Киевской области на сумму около 14 миллионов гривен.

