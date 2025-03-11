На Киевщине в результате вражеской атаки повреждены дома и авто: появились подробности. Фото

В ночь на 11 марта Россия атаковала ударными дронами Киевскую область. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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В то же время в Обуховском и Бориспольском районах в результате атаки возникли пожары, в Бориспольском районе повреждены частные дома. О последствиях дроновой атаки российских войск на пристоличный регион рассказали и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник и начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолий Щадило.

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены", – рассказал Калашник.

В то же время, без последствий ночная атака врага не прошла. В Бориспольском и Обуховском районах в результате вражеской атаки возникли возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы.

Кроме того, в Бориспольском районе обломками сбитых вражеских целей повреждено 7 частных домов и два автомобиля. В домах выбиты окна, иссечены фасады и кровли.

"К счастью, пострадавшие отсутствуют... На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области", – отметил Щадило.

Напомним, минувшей ночью украинские воины сбили баллистическую ракету и 79 российских дронов. Еще 35 вражеских БПЛА были локационно потеряны. В целом же враг запустил ночью 126 беспилотников.

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