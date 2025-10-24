УкраїнськаУКР
русскийРУС

На Киевщине уничтожили боевую часть "Шахеда", которую нашли посреди поля. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,3 т.
На Киевщине уничтожили боевую часть 'Шахеда', которую нашли посреди поля. Видео

В Бориспольском районе Киевской области местный житель обнаружил посреди поля обломки российского дрона-камикадзе с уцелевшей боевой частью. Чтобы уничтожить "находку", на место происшествия вызвали саперов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях на Бориспольщине местный житель обнаружил части российского беспилотника, о чем сразу сообщил в полицию.

На Киевщине уничтожили боевую часть "Шахеда", которую нашли посреди поля. Видео

"После осмотра находки, они установили, что боевая часть вражеского беспилотника не сдетонировала и представляет потенциальную угрозу. После проведения правоохранителями специальных взрывотехнических работ, обнаруженный боеприпас был уничтожен", – уточнили в пресс-службе.

На Киевщине уничтожили боевую часть "Шахеда", которую нашли посреди поля. Видео
На Киевщине уничтожили боевую часть "Шахеда", которую нашли посреди поля. Видео
На Киевщине уничтожили боевую часть "Шахеда", которую нашли посреди поля. Видео

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!