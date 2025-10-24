На Киевщине уничтожили боевую часть 'Шахеда', которую нашли посреди поля. Видео

В Бориспольском районе Киевской области местный житель обнаружил посреди поля обломки российского дрона-камикадзе с уцелевшей боевой частью. Чтобы уничтожить "находку", на место происшествия вызвали саперов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях на Бориспольщине местный житель обнаружил части российского беспилотника, о чем сразу сообщил в полицию.

"После осмотра находки, они установили, что боевая часть вражеского беспилотника не сдетонировала и представляет потенциальную угрозу. После проведения правоохранителями специальных взрывотехнических работ, обнаруженный боеприпас был уничтожен", – уточнили в пресс-службе.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

